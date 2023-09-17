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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريهان حسين: بتمنى أمثل مع أحمد عز وأحمد مكى ومنى زكى

صدى البلد

كشفت الفنانة ميريهان حسين من خلال خاصية “Ask” عبر حسابها بتطبيق انستجرام عن الفنانين الذين تتمنى العمل معهم الفترة المقبلة.

وقالت ميريهان حسين ردا على سؤال أحد متابعيها :"مين الممثل أو الممثلة نفسك تشتغلى معاه" ، لترد :" أحمد مكى ، أحمد حلمى ، منى زكى ، خالد النبوى ، كريم عبد العزيز ، أحمد عز".

كشفت الفنانة ميريهان حسين، سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وكيف تحافظ على جمالها، إلى جانب العديد من الأمور.

وعن سبب عدم زواجها؛ قالت ميريهان حسين: “عشان أنا بحب الروقان، ومبحبش النكد، ومبحبش الزعل، وبحترم مساحتي الشخصية، وبحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي، ولسه مالقيتش الراجل اللي مايخذلنيش في حاجة من دول”.

وأكدت ميريهان حسين، أن دائرة معارفها قليلة، موضحة: “عموما أنا مابدخلش ناس كتير في حياتي، لكن ممكن الناس اللي شايفيني صح، اللي بيقدروني، واللي أقدر أكون على طبيعتي معاهم، واللي في ضهري، ومعايا في الحلوة والمرة، اللي يحفظوا الأسرار، واللي أثق فيهم، مع إني أعتقد إن بقى صعب جدا جدا تثق في حد وتديله الأمان؛ لإن أي صاحب ممكن يتحول لعدو، لأسباب تخصه”.

 

 

الفنانة ميريهان حسين أحمد حلمى احمد مكي احمد عز ميريهان حسين

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