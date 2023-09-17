ضبط 63 ألف و304 مخالفات في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.



وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 63 ألفا و304 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 17 ألفا و789 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و840 مخالفة سير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، وألف و653 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة و7 مخالفات لشروط التراخيص.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.