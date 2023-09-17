5 أعصاب للعين بمفردها.. استشاري يكشف أسباب الإصابة بالحول

أكد الدكتور أشرف سعيد محروس، استشاري طب وجراحة العيون، أن الحول هو عدم توافق العينين على الشئ المراد النظر إليه، مشيرا إلى أن الحول قد يكون في إحدى العينين، وقد يكون للعينين معا.

وقال د. أشرف سعيد محروس، خلال لقاء له لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، إن هناك 12 عصب من المخ لجسم الإنسان، منها 5 أعصاب للعين بمفردها.

الحول قد يكون بسبب خلقي

وتابع استشاري طب وجراحة العيون، أن الحول قد يكون بسبب خلقي، في اول 6 شهور في عمر الطفل، أو بسبب مكتسب بسبب حادث، أو بسبب طول وقصر النظر، أو قد يكون بسبب زيادة الغدة الدرقية، والعديد من الأسباب الأخرى.