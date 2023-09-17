عقدة الأب.. نجمات عانين من قسوة والدهن| أنغام وإلهام شاهين الأبرز

شهدت بعض النجمات، حالة من التوتر فى علاقتهن بالآباء وهو الأمر الذى كشف عنه عدد من النجمات عبر تصريحات تلفزيونية، وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أنغام

حلت المطربة أنغام، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه “ABtalks”، والذي يعرض “أون لاين” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحدثت أنغام عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تسامحه؛ بسبب خلافاته مع والدتها وهي في طفولتها.

وقالت أنغام: إن والدها ووالدتها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى أن والدها قام بضرب أمها أمام عينها وهي طفلة.

إلهام شاهين

أما عن علاقة إلهام شاهين بوالدها فقد كانت بها حالة من التوتر ، حيث قالت فى أحدث اللقاءات التليفزيونية: إن والدها كان يعيش بعيدا عنها وكان رافضا لفكرة دخولها عالم الفن وكان يرغب فى دخولي الأزهر.

وأضافت إلهام شاهين : روحت أزوره في بيته التاني وكان محضر نفسه للمواجهة، فوجئت أنه اتفرج على كل أعمالي، وجالي حالة ذهول وحسيته عدوي، وكان شريط فيديو مش معقول فيه شوت رقص وشوت لابسة فيه قميص نوم مفتوح وشوت فيه حد حاضني، وكان عايز يحرجني جدا، ويقولي إنه كان صح، وإني كنت غلط، وأنا متحرجتش، لأني فنانة وفاهمة اللي بعمله واتضيقت منه جدا وقالي أنا مكسوف لك ومشيت ومزرتوش بعدها بس أنا كان نفسي يقولي إنه مسامحني قبل ما يموت.

يسرا

بينما كشفت الفنانة يسرا تفاصيل جريئة للغاية عن حياتها الشخصية وقسوة والدها عليها، لافتة إلى أن والدها لم يحرمها من الدراسة بسبب غيرته عليها ولكن كان الهدف أن يوجع والدتها.

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "دي إم سي": "كنت هايلة في الدراسة، وكنت بطلع من الأوائل، ولما كبرت وحبيت الولد اللى معايا في المدرسة ابتديت أهمل شوية الدراسة وعلشان كده رسبت".

وأكملت: "والدتي كانت المسئولة عني، وعلشان والدي يظهر لها أنها فشلت في مسئوليتها تجاهي حسسها بالذنب ناحيتي".

وأشارت: "اللحظة اللي بابا قاللي فيها إنتي مش راجعة بيت ماما كانت مصيبة، وقتها أخدني من المدرسة بالغصب كان عندي 13 سنة، وأنا مكنتش بحبه لأنه عمره ما تعب معايا في حاجة.. وأنا في الفترة دي كنت طفلة والطفلة دي اتوجعت واتقهرت وأجبرت، ولم تجد شخصًا تتحدث معه، ومنعت من الاتصال بوالدتها".

ياسمين صبرى

أما والد ياسمين صبرى الدكتور أشرف صبري كشف طبيعة علاقته بابنته، موضحًا أنه لم يتخلى عنها كما تحدثت من قبل.

وتابع أشرف صبري ، خلال لقائه مع برنامج "قعدة ستات"، مع الإعلامية مروة صبري، المذاع على شاشة "القاهرة اليوم"، قائلًا: والدة ياسمين مكنتش موجودة خالص ودائما يا في الكويت يا في انجلترا، وكانت بتجي أسبوعين في الشتاء وأسبوعين في الصيف .. وكنت أقعد أقرأ كتير في تلم النفس علشان أتعلم اتعامل مع ابنتي كويس وأدخل في حياتها حتى في حياتها الخاصة.. فكنت دايما أقولها متخبيش عني حاجة لو بتحبي حد قوليلى وأنا هنصحك وانت اختاري".