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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حتى هدايا الأطفال.. القاهرة الإخبارية: ميسترال تحمل 100 حاوية إمدادات إلى ليبيا

صدى البلد

قال أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية فى طبرق الليبية، إن حاملة الطائرات المصرية جمال عبد الناصر من طراز ميسترال وصلت إلى القاعدة البحرية في طبرق، تحمل على متنها مستشفى كامل بتجهيزاته بجميع العيادات.

وأضاف خلال إفادته على الهواء، أن حاملة الطائرات تحمل  100 حاوية من الإمدادات من الغذاء والأدوية، وحتى لعب الأطفال لم تهملها مصر خلال تقديمها الدعم للشعب الليبي الشقيق.

إعادة بناء الطرق

وأوضح أن الميسترال تحمل أيضا المعدات اللازمة لإعادة بناء الطرق التي تقطعت بين درنة وطبرق، حيث تقع طبرق في منطقة وسط بين عدد من المدن، ويمكن للميتسرال تقديم المساعدات إلى أي مكان في ليبيا.

وأوضح أن هناك قرى أبيدت عن كاملها وستستمر المساعدات المصرية وتستمر الميسترال حتى يتم إخراج جميع الجثث وتكريمها، وإنشاء مخيمات بعيدة عن مناطق الكوارث، وتقديم كل الدعم اللوجستي لهم.
 

الأدوية القاهرة الإخبارية بناء الطرق حاملة الطائرات لعب الاطفال ميسترال

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