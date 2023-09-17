حدث في بني سويف| سيدة تلد داخل سيارة الإسعاف بمساعدة السائق والمسعف

نجح مسعف وسائق بمرفق إسعاف بنى سويف ، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف أثناء عملية الولادة، في طريقها إلى مستشفى بنى سويف الجامعى، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف بنى سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير مرفق إسعاف بنى سويف ، إخطاراً يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بمحل إقامتها بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف ، وأثناء نقلها إلى المستشفى فى الطريق فاجأتها آلام الولادة.

وقام فريق الإسعاف المكون من المسعف احمد حلمي والسائق سعداوي طحاوي، بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتمت متابعة نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعة حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة