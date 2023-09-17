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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إصابة 5 سيدات في حادث تصادم سيارتين بزراعي بني سويف

صدى البلد

أصيب 5 سيدات بإصابات متنوعة، صباح اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعي مصر اسوان أمام قرية العطف في مركز الواسطى، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بالطريق الزراعي مصر اسوان أمام قرية العطف في مركز الواسطى، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات اسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

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ودفع مرفق اسعاف بني سويف، بعدد 3 سيارت إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابات إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلًا من: مبروكه محمد قرني، 65 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابا جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و شهد جمال امين، 16 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وعبير محمود عبد العزيز، 18 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و نجاه محمد ابراهيم، 37 سنة، مقيمة صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالحوض وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و صفاء عبد الرازق عبد التواب، 46 سنة، مقيمة قرية صفط ميدوم، مصابة اشتباه كسر بالحوض وسحجات وكدمات.

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