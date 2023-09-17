كاتب صحفي: اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون في صالح الدول النامية

قال الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ثابت، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تواجه في اجتماعها المقبل تحديات صعبة قد تعرقل من تنفيذ أجندة 2030 للتنمية العالمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك حالة صراع واستقطاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من جهة، وبين الصين وروسيا من جهة أخرى.

وأوضح أن القوتان المتصارعتان تحاولان كسب دول الجنوب والدول الأقل نموا، والفوز بأصوات هذه الدول في قضايا مختلفة مثل الطاقة والمناخ والغذاء، وكسب تأييدها في التنافس بين المعسكرين الكبار.

دول الجنوب

ولفت إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل سيكون في صالح دول الجنوب بامتياز، وستشهد القمة مكاسب عديدة لدول الجنوب، ومحاولة شراء رضائها من القوى الكبرى لتستميلها في الصراع، لكن السؤال الأهم: هل ما سيتم تقديمه في الاجتماع كاف لتحقيق أجندة 2030 التنموية؟.



