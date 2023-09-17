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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الإسماعيلية - السويس

الحادث
الحادث

أصيب 3 أشخاص جراء تصادم سيارتين ربع نقل ونصف نقل، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي نطاق قرية 'أبو سلطان' مركز فايد محافظة الإسماعيلية وتم نقل المصابين لمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من الشبكه الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية بإصابة 3 أشخاص جراء تصادم سيارة ربع نقل وأخري سيارة نصف نقل علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوى نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية وتم نقل جميع المصابين لمستشفى فايد التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.

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حيث تواجد إدارة مرور الاسماعيلية بالحادث وفتح الطريق أمام حركة السير، ودفع مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقلهم لمستشفى فايد التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.

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