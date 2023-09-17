أحمد موسى: حملات الجماعة الإرهابية تستهدف عدم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي توجه إلى روسيا ثم إلى فرنسا لتحديث القوات المسلحة.

وتساءل الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "ماذا سيحدث لو لم يكن هناك تسليح متطور للقوات المسلحة برا وبحرا وجوا؟"، مؤكدا: "العالم أدرك قوة إمكانيات القوات المسلحة المصرية برا وبحرا وجوا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى،: "جماعة الإخوان الإرهابية استولت على الدولة ومؤسساتها"، لافتا: "هناك دم بين تنظيم الإخوان الإرهابي والشعب المصري".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "لا أحد يسمح بدعم كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء"، موضحا: "هناك من يسعى إلى عدم خوض الرئيس السيسي الانتخايات الرئاسية المقبلة.. وهناك من يسعى إلى إحداث توتر واضطرابات في الدولة باستمرار".



وأكد "مصر مستمرة بالرئيس السيسي الذي يعمل من أجل شعبها، ولدينا استقرار سياسي في مصر"، مشددا على أن أذرع التنظيم الإخواني تسعى جاهدة لهدم مؤسسات الدولة وبث الفوضى في الدولة المصرية، مؤكدا أنه لا أحد يسمح بدعم كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء.

وكشف عن هدف التنظيم الإرهابي من كل هذه الحملات الممنهجة هي عدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن الشعب هو من انتخب الرئيس السيسي من قبل وسيكون هو أيضا صاحب القرار في الانتخابات المقبلة.

وقال الإعلامي أحمد موسى: 'المواطن جرب وشاف وعرف واكتوى بالنار ما بين عام 2011 وحتى 30 يونيو 2013، كمان الشعب عارف مين اللي بيحرض وعايز الدولة توقف، موضحا أن الدولة المصرية مستمرة في عملها وفي مشروعاتها ولن تتوقف، قائلا: 'الدولة مكملة بفضل ربنا وبرئيس يهمه وطنه وشعبه، ودي رسالة واضحة إلى الداخل والخارج'.

