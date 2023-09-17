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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يوسف فوزى: أسرتى رفضت دخولي الفن وفريد شوقى قالى "حبه يحبك"

الفنان يوسف فوزي
الفنان يوسف فوزي

قال الفنان يوسف فوزي أنه كان يعمل في انجلترا فى بداية حياته، ومن ثم عاد إلى مصر وافتتح مطعما ، ومن ثم اتجه إلى التمثيل، لافتا إلى أن والدته ولدت في بريطانيا. 

أوضح يوسف فوزى، خلال لقائه مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أول عمل فني له كان مع الفنان الكبير الراحل فريد شوقى فى فيلم وحوش الميناء، معقبا:" كان سنى وقتها 37 سنة".

نصيحة  فريد شوقي

عن نصيحة  فريد شوقي له في أول تجربة تمثيلية له قال:"لما شافني في اللوكيشن خدني في حضنه، وقالي حب المهنة دي عشان تحبك".

وتابع يوسف فوزى، ان أسرته كانت رافضة دخوله مجال الفن، معقبا:" مثلت من غير ما يعرفوا وكنت محظوظ أنى بدأت مع عمالقة الشاشة".

وأشار الفنان يوسف فوزى، إلى أنه حقق حوالى 80% من أحلامه خلال مشواره الفنى، معقبا:" الحمد لله".

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