السفير الصيني لدى مصر: مبادرة الحزام والطريق جذبت استثمارات بـ تريليون دولار

قال السفير الصيني لدي مصر لياو ليتشيانج، إنه في ظل تسارع التغيرات الكبرى في العالم والتي لم نشهدها منذ قرن، اختارت الصين مواجهة "أسئلة العالم" بشكل مباشر وطرحت الحلول الصينية.

وأكد لياو ليتشيانج خلال مؤتمر عقد للاحتفال بمرور ٧٤ عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، أنه في عام 2013، طرح الرئيس الصيني شي جين بينج مبادرة "الحزام والطريق"، وعلى مدى السنوات العشر الماضية، وقعت 152 دولة و32 منظمة دولية على أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ "الحزام والطريق" مع الصين.

وأضاف السفير الصيني، وقد جذبت هذه المبادرة ما يقرب من 1 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات، وخلقت أكثر من 400 ألف فرصة عمل في البلدان المشاركة في المبادرة، بما يعود بفوائد ملموسة على الشعوب. بالإضافة إلى ذلك، تبنت اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا متعلقا بالصين، أكدتها فيها مجددا على أن الدول العربية تدعم مبدأ الصين الواحدة مبادرة "الحزام والطريق"، وترغب بتعزيز التعاون مع الصين، إذ تسجل الصين تقديرا عاليا لذلك.

وقال أيضا، في السنوات الأخيرة، طرح الرئيس شي جين بينج على التوالي مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، بما يساهم في زيادة إثراء مقومات مفهوم مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، ويوفر الحكمة الصينية لصيانة السلام المستدام وتدعيم الرخاء المشترك في العالم،ويحظى بإشادة واسعة النطاق و استجابة إيجابية من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن الصين ستواصل تقديم خيارات جديدة لتحديثات البشرية بالتحديث الصيني النمط، وخلق فرص جديدة للتنمية العالمية بتنمية الصين العالية الجودة، وتقديم مساهمات جديدة صيانة السلام العالمي بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء.