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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب حماة الوطن يشيد بحديث الرئيس السيسي: يشعر بالمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على حديث الرئيس السيسي أمس بقرية سدس الأمراء ببنى سويف، قائلا: يجب أن أثني على حديث الرئيس السيسي عن الأمة المصرية القادرة على صناعة المستقبل.

وأضاف “عمرو سليمان” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، كلمات الرئيس السيسي بالأمس تضم كم من الرسائل المهمة، متابعا: تلك الرسائل بعثت الاطمئنان في روح المواطن، وتقديره لمعاناة الأسرة المصرية ومشاركته همومهم، مؤكدا على أن الدولة تسعى إلى تحسين حياة المصرية ولا تدخر جهدا.

واكمل: حديث الرئيس السيسي كان موفقا لبعث هذه الرسائل وملامستها لوجدان المصريين، وشدد على المواطن المصري يظل بطل الرواية فى حماية الدولة، وتوفير احتياجاته هي قضية الدولة.

واسترسل: وعى المصريين يجب أن ندفع به على مستوى الاستهلاك والتعامل مع الوضع الاقتصادي والتفاهم الاقتصادي، مشددا على أننا لسنا بمعزل عن العالم وما يحدث به.

وأوضح أننا نحتاج للعمل معا ما بين المواطن والدولة والتاجر للسيطرة على مواجهة زيادة الأسعار والسيطرة عليها.

 

حزب حماة الوطن الرئيس السيسي السيسي قرية سدس الأمراء بني سويف

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