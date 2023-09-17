عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرشح رئاسي أمريكي يكشف عن أكبر خطر يهدد الولايات المتحدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن الصين هي التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، موضحا أنه يجب على واشنطن أن تولي المزيد من الاهتمام لهذا البلد، وليس لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال راماسوامي، إن “التهديد الأول الذي يواجهنا هو الصين الشيوعية... وعلينا أن نوجه انتباهنا إلى هناك”، مشيرا إلي أن “الأمر لا يتعلق بالاتحاد السوفييتي، الذي لم يعد موجودًا”.

وأضاف راماسوامي أنه مقارنة بالوضع في الشرق الأوسط، تظل الصين تمثل أولوية للسياسة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال راماسوامي، إنه ينوي إلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وحسب موقع “سيمافور” الأمريكي، قال راماسوامي، إنه يخطط لإلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

ترامب يكشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين حال فوزه برئاسة أمريكا

تايوان خط أحمر.. تحذير شديد اللهجة من الصين لـ أمريكا

وأضاف أنه يعتزم إلغاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ووزارة التعليم الأمريكية، ولجنة التنظيم النووي، وكذلك خدمة التغذية وعلم التغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

الولايات المتحدة مرشح رئاسي أمريكي راماسوامي الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

موضوعات متعلقة

السعودية.. إعلان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة

ضابط مخابرات أمريكي يكشف سيناريو نهاية حرب أوكرانيا

ترامب يكشف عن مفاجأة بشأن محاكمة خصومه السياسيين حال فوزه برئاسة أمريكا

تفاصيل صادمة.. الكشف عن سبب رفض زيلينسكي التفاوض مع روسيا

زيلينسكي يستعد لإلقاء خطاب في الكونجرس الأمريكي .. تفاصيل

الطقس في صف روسيا .. الكشف عن سبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

كشفوا الحقيقة.. جنود بالجيش الأوكراني يفجرون مفاجآت عن الحرب

تحذير من الجيش الأمريكي لـ الصين بشأن مهاجمة تايوان

ترشيحاتنا

محمد عامر:جرائم السكة الحديد يتم البث فيها في أمام محاكم عسكرية

«لسنا بحاجه الآن».. روسيا تعرض إرسال مساعدات غذائية لكوريا الشمالية|ماذا قالت الآخيرة؟

ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد ويفوز 2/ 1 في الدوري الإسباني

رئيس هيئة السكة الحديد يكشف عقوبة بيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

مات بسرطان أفقده الحركة والوعي| حكاية أشرف مصيلحي من خريج معهد صناعي إلى “ضابط” الوسط الفني

5 سيارات جديدة تقدمها BMW في مصر .. أرخصها من فئة المليون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ