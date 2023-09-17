مرشح رئاسي أمريكي يكشف عن أكبر خطر يهدد الولايات المتحدة

قال المرشح الرئاسي الأمريكي، فيفيك راماسوامي، إن الصين هي التهديد الرئيسي للولايات المتحدة، موضحا أنه يجب على واشنطن أن تولي المزيد من الاهتمام لهذا البلد، وليس لأوكرانيا.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال راماسوامي، إن “التهديد الأول الذي يواجهنا هو الصين الشيوعية... وعلينا أن نوجه انتباهنا إلى هناك”، مشيرا إلي أن “الأمر لا يتعلق بالاتحاد السوفييتي، الذي لم يعد موجودًا”.

وأضاف راماسوامي أنه مقارنة بالوضع في الشرق الأوسط، تظل الصين تمثل أولوية للسياسة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال راماسوامي، إنه ينوي إلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وحسب موقع “سيمافور” الأمريكي، قال راماسوامي، إنه يخطط لإلغاء مكتب التحقيقات الفيدرالي إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

وأضاف أنه يعتزم إلغاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، ووزارة التعليم الأمريكية، ولجنة التنظيم النووي، وكذلك خدمة التغذية وعلم التغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.