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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة لافتة.. الراقصة جوهرة تخطف قلوب جمهورها ومحبيها

جوهرة
جوهرة

خطفت الراقصة جوهرة ، انظار متابعيها في أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
 
وظهرت الراقصة جوهرة بإطلالة جريئة، أبرزت أنوثتها وقوامها الممشوق، مما أثار إعجاب متابعيها.
 
وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات. 

آخر أعمال الراقصة الاستعراضية جوهرة

من آخر الأعمال التي شاركت بها جوهرة، هي أغنية "بسكوتاية مقرمشة"، وكانت هذه الأغنية من غناء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حمادة مجدي، وكانت هذه الأغنية من ألحان مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو ووتصوير أحمد توتي، ونالت هذه الأغنية علي إعجاب الكثير من الجمهور، حيث حصلت على نسبة مشاهدة عالية عندما قام الفنان حسن شاكوش بنشرها علي موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، كما أصبحت تريند في تلك الفترة. 

أعمال جوهرة السينمائية 

شاركت الراقصة جوهرة في الأعمال السينمائية أيضا، حيث شاركت مع الفنان تامر حسني في فيلم "الفلوس" ، والذي حقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وظهرت معه في أغنية "حلو المكان"، وكان من أبطال هذا العمل الفنان تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وكان من إخراج سعيد الماروق وتأليف محمد عبد المعطي. 

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IMG_٢٠٢٣٠٩١٧_٠٣١٨٠٦

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