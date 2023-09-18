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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلف رخص.. تعليق ناري من شعبة الدواجن على ارتفاع الأسعار في السوق

دواجن
دواجن

عبر عبدالعزير السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن استيائة من ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر تماما. 

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تحرك مفاجيء في أسعار الدواجن اليوم.. وهذا ثمن الكتكوت الان


وأضاف شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات تليفزيون، مساء أمس الأحد، أن هناك انخفاض ملحوظ في أسعار مستلزمات الإنتاج منظومة الدواجن، لافتا إلى أن العلف يمثل ٧٠٪ صناعة الدواجن. 

وأكد عبدالعزير السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض أمر غير مبرر في ظل تراجع أسعار العلف، مستدركا انه لا بد أن يكون هناك استقرار في الصناعة، وتدخل لوضع آليات جديدة حاكمة. 

 

احتياطي استراتيجي أربعة أشهر من العلف

 

َاكمل عبدالعزير السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن لدينا احتياطي استراتيجي أربعة أشهر من العلف، ولابد من الانضباط وعدم الارتفاع الغير مبرر. 
 

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