لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل الملبن الأحمر بالسوداني.



طريقة عمل الملبن الأحمر بالسوداني:

2 كوب من الماء

2 كوب الإ ربع من السكر الأبيض

ثلث كوب من عسل الجلوكوز

كوب من النشا

ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون

رشة صغيرة من لون الطعام الأحمر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ربع كوب من الفول السودانى أو أى نوع من المكسرات

ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين

ثلث كوب من الماء

الطريقة:

فى البداية نقوم بتحضير التجهيزات قبل البدء فى الوصفة.

نقوم بتحميص الفول السودانى وتقطيعه إلى نصفين.

فى بولة صغيرة نضع ملعقة كبيرة من ماء الورد مع لون الطعام الأحمر ونمزجهم جيدا.

نضع أيضا ملعقتين كبيرتين من الجيلاتين مع ثلث كوب من الماء ونمزجهم جيدا.

ربع ملعقة من ملح الليمون مع ملعقة صغيرة من الماء ونمزجهم سويا.

نجهز قالب مربع للملبن الأحمر ونضع فيه ورقة من الزبدة وندهنها بالزبدة أو بالزيت.

نحضر الآن الوصفة بعد انتهاء التجهيزات.

نضع حلة على النار بها 2 كوب من الماء مع إضافة السكر والنشا ويتم مزجهم جيدا حتى يذوب تماما السكر والنشا فى الماء.

يترك على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يبدأ القوام أثقل نضيف اليه ثلث كوب من عسل الجلوكوز مع التقليب المستمر ونقوم بخفضالحرارة على أقل درجة ونتركه حتى يتماسك الخليط تماما حوالى ساعة.

نبدأ بإضافة ملح الليمون مع التقليب المستمر ثم نضيف ماء الورد الممزوج باللون الأحمر ونمزجهم جيدا.

نضيف الفول السودانى المحمص الى الملبن مع الخلط جيدا.

وفي النهاية نضيف الجيلاتين مع التقليب المستمر.

نرفع الملبن من على النار ونصب خليط الملبن فى القالب المربع ونقوم بفردها ونساويها كطبقة متساوية.

نتركها تبرد تماما ثم تقطع مربعات.

لوصفات شهية و سهلة تابعوا قناتنا علي اليوتيوب

وده لينك القناة

http://psce.pw/3bw73l

#مطبخ_حوا