نائب رئيس المصري:هناك تعنت من اتحاد الكرة في قيد ثنائي الفريق.. فيديو

قال الحسيني أبو قمر، نائب رئيس المصري البورسعيدي، أن النادي لديه طموحات كبيرة في الموسم الجديد، معتبرًا أن انطلاقة الفريق أمام الأهلي ستكون انطلاقة قوية للفريق.

وقال أبو قمر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «النادي عقد مجموعة من الصفقات المهمة وهذا يبشر بموسم المصري والطموحات ارتفعت داخل النادي».

وأشار أبو قمر إلى أن علي ماهر أهم مدرب في الدوري المصري في المواسم السابقة وأن النادي تعاقد معه.

وأضاف أبو قمر أن الصفقات القوية تدل على طموح المصري الكبير هذا الموسم، مشيرًا إلى أن خسارة كأس الرابطة في نهاية الموسم الماضي أمام سيراميكا كليوباترا كانت صدمة.

وحول انطلاق الموسم أمام الأهلي، قال أبو قمر: «مواجهة الأهلي أراها انطلاقة قوية للموسم بالنسبة للمصري، ونحن مضطرون لخوض المباريات في برج العرب هذا الموسم».

وتساءل أبو قمر قائلًا: «لماذا لا يلعب الأهلي أمام الإسماعيلي في الإسماعيلية، وهذا يعني أن من حقي ألا أواجه الإسماعيلي في الإسماعيلية».

وتابع: «نحن مندهشون أننا رغم تعاقدنا مع استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية لا نجد حتى الآن سببًا لمنعنا من اللعب عليه».

وواصل قائلًا: «عملنا كل الاشتراطات والضوابط بالنسبة للعملية الأمنية وقلنا إننا سنتحمل التكاليف ونناشد بالموافقة على خوضنا اللقاءات في ستاد هيئة قناة السويس».

وحول موقف اللاعبين أحمد أيمن منصور وأحمد عيد مع الفريق وأسباب عدم الحصول على بطاقتيهما حتى الآن، قال أبو قمر: «هناك انتماءات داخل اتحاد الكرة تمنع المصري البورسعيدي من قيد اللاعبين والحصول على بطاقة اللاعبين، وهناك تعنت من اتحاد الكرة في عدم قيد الثنائي».

وأضاف أبو قمر : «تم إبلاغنا بأن اللاعبين غير متاحين لخوض اللقاءات إلى حين الفصل في مسألة الشكوى المقدمة ضد التعاقد معهما من الزمالك».

https://www.youtube.com/watch?v=xuQ5OxVL0lg