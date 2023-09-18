استقرار الدولار.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 18 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 18-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 32.7857 جنيه، والبيع 32.9262 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.0839 جنيه، والبيع 38.2663 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7306 جنيه، والبيع 22.8282 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.3959 جنيه، والبيع 4.4152 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم





الكرون النرويجي شراء 2.8527 جنيه، والبيع 2.8659 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7491 جنيه، والبيع 2.764 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.2542 جنيه، والبيع 34.4231 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.7953 جنيه، والبيع 20.8855 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.7661 جنيه، والبيع 19.8859 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية





وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 18 سبتمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 18-9-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 98.9637 جنيه و 99.877 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3994 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.134 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4678 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.5488 جنيه للبيع.

