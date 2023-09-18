جيش الاحتلال يهدم منزلين لفلسطينيين شرق نابلس

قامت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بهدم منزلين لعائلات فلسطينية في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات من جيش الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة سمر حج محمد، والآخر مأهول للمواطن ياسر أبو الكباش.

وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت شهر يوليو الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات هدم الأبنية والمنشآت التابعة للفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص"، بهدف فرض تغييرات ديموغرافية والانقضاض على الوجود الفلسطيني، ولتوسيع أطماعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.