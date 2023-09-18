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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الإمارات.. زعيم كوريا يغادر روسيا.. وجمارك دبي تحبط تهريب شحنة ضخمة من المخدرات

صدى البلد

عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا حاملاً هدايا وتعهدات بتعزيز التعاون

جمارك دبي تضبط 200 ألف حبة من المواد المخدرة والمقيدة

الناتو يتهيأ لحرب طويلة في أوكرانيا

 

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الإثنين بعدة احداث عالمية ومحلية.

وقالت صحيفة الإمارات اليوم أن يترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وفد الإمارات العربية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين، المقرر أن تنعقد في نيويورك.

ويستعرض عبدالله بن زايد خلاله أولويات سياسة الإمارات ورؤيتها لقضايا السلام والأمن والتعاون الدولي، وذلك في خطاب الدولة الذي سيلقيه خلال أعمال هذه الدورة، التي من المتوقع أن يشارك فيها أكثر من 150 شخصية من رؤساء الدول والقيادات الحكومية.

ويشارك وفد دولة الإمارات مع الدول الأعضاء والمسؤولين الرسميين في الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، في مناقشات بشأن التحديات العالمية الملحة، بما يشمل التصدي للتغير المناخي، ومنع التطرف، ومكافحة التهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، وتمكين النساء والفتيات، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي هذا السياق، يعقد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28)، والذي يترأس فريق المؤتمر إلى الجمعية العامة، عدداً من الفعاليات المهمة والاجتماعات الثنائية، بهدف حشد الدعم اللازم لتحقيق مخرجات طموحة وشاملة للجميع.

وقالت نفس الصحيفة أن اختتم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون زيارته لروسيا،امس الاحد وغادر على متن قطاره المدرع من محطة للقطارات في إقليم بريموريه.

وزار الزعيم الكوري خلال جولته في الشرق الأقصى الروسي التي بدأت الثلاثاء الماضي، عددا من المواقع العسكرية وتعرف على سلاح الطيران الاستراتيجي الروسي وصواريخ.

وقالت صحيفة الوطن أن أحبطت جمارك دبي تهريب ما يقرب من 200 ألف حبة من المواد المخدرة والأدوية المقيدة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن المواد المخدرة تقدر قيمتها السوقية بنحو 6.2 مليون درهم عبر الشحن الجوي.

واشتبه الفريق الخاص في إدارة الاستخبارات الجمركية في شحنتين كانتا قادمتين من إحدى الدول الآسيوية.

وأكدت الوكالة أن الشحنة الأولي تحتوي على عدد 20 طردا بوزن 460 كيلو جراما من المواد المخدرة وأدوية وعقاقير مقيدة بعدد 33,284 حبة وتقدر قيمتها بنحو 1 مليون درهم.

وتحتوى الشحنة الثانية على  22 طردا بوزن 520 كيلو جرامًا، من الترامادول بعدد 175300 حبة، وتقدر قيمتها بنحو 5.25 مليون درهم.

 وبناء على ذلك تم تسليم البضاعة وأصحاب العلاقة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي وفق الأصول والإجراءات القانونية.

ونقلت صحيفة الخليج أن استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، أن تكون هناك نهاية سريعة للحرب الأوكرانية، في وقت تواصل فيه كييف شن هجومها المضاد ضد روسيا.

و قال ستولتنبرج في مقابلة مع مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية "معظم الحروب تستمر لفترة أطول من المتوقع عندما تبدأ للمرة الأولى"، لافتًا "لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

وأضاف "نتمنى جميعا تحقيق سلام سريع"، مستطردًا "لكن في الوقت نفسه علينا أن ندرك: إذا توقف الرئيس زيلينسكي والأوكرانيون عن القتال سوف تختفي أوكرانيا من الوجود".

وتابع قوله "أما إذا ألقى الرئيس بوتين وروسيا السلاح، عندها نحصل على السلام".

وبشأن طموحات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف، لفت ستولتنبرج إلى أنه "ليس هناك شك في أن أوكرانيا ستصبح في نهاية المطاف عضوا في الناتو"، مؤكدًا أن كييف "اقتربت أكثر من حلف شمال الأطلسي" خلال قمة الحلف في يوليو.

وشدد ستولتنبرج على أنه "عندما تنتهي هذه الحرب سنكون بحاجة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا، وإلا فإن التاريخ قد يعيد نفسه".

 

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