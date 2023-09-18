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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. شبه الكيس| ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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فستان لافت.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بصورة جديدة | شاهد

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داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في حفل الموريكس مساء أمس.

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

غالبًا ما يتردد الأطفال في تناول الطعام. ولهذا السبب، عندما يتعلق الأمر بتعبئة صندوق غداء صحي ومغذي للأطفال"اللانش بوكس"، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا الأطعمة التي نختارها، في حين أن هناك العديد من الخيارات المتاحة، فمن الضروري أن تكون على دراية ببعض الأطعمة.

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أم بفستان زفاف خلال الاحتفال بفرح نجلها، مما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا

نوال نوال الزغبي اللانش بوكس فستان الفرح الأطعمه

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