نشرة المرأة والصحة.. شبه الكيس| ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة خلال مشاركتها في حفل الموريكس مساء أمس.

غالبًا ما يتردد الأطفال في تناول الطعام. ولهذا السبب، عندما يتعلق الأمر بتعبئة صندوق غداء صحي ومغذي للأطفال"اللانش بوكس"، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا الأطعمة التي نختارها، في حين أن هناك العديد من الخيارات المتاحة، فمن الضروري أن تكون على دراية ببعض الأطعمة.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أم بفستان زفاف خلال الاحتفال بفرح نجلها، مما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا