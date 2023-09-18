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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شهد شريف تحقق أفضل ترتيب مصري وعربي ببطولة العالم لسباقات السرعة

صدى البلد

حقق أبطال أندية وادى دجلة، إنجازات محلية وعالمية في ألعاب التايكوندو وسباقات السرعة والشطرنج، خلال شهر سبتمبر، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة "وادى دجلة" في اكتشاف المواهب بكل الرياضات وتطوير مستواهم عبر توفير أفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية؛ لإعداد أبطال رياضيين للمنافسة على البطولات الكبرى.

البداية مع فرق التايكوندو بأندية وادى دجلة، والتي توجت بـ285 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة الجمهورية للتايكوندو للبومزا (ناشئين ودرجة أولى)، بواقع (144 ميدالية ذهبية، 124 ميدالية فضية، 17 ميدالية برونزية)، تصدرها فريق وادى دجلة-النخيل محققًا 90 ميدالية متنوعة بواقع (43 ميدالية ذهبية، 43 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية)، يليه فريق المعادي بإجمالي 75 ميدالية بواقع (49 ميدالية ذهبية، 23 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية).

وجاء في المركز الثالث من حيث عدد الميداليات، فريق وادى دجلة-أكتوبر 1، وفاز بعدد 64 ميدالية متنوعة بواقع (34 ميدالية ذهبية، 27 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية)، ثم فريق شيراتون وحصد 31 ميدالية متنوعة بواقع (12 ميدالية ذهبية، 16 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية)، وأخيرًا فريق اللوتس وحقق 15 ميدالية متنوعة بواقع (6 ميداليات ذهبية، 16 ميدالية فضية، 3 ميداليات برونزية).

وعلى المستوى الدولي حققت بطلة وادى دجلة شهد شريف المركز الـ11 في سباق 100 متر ببطولة العالم لسباقات السرعة المقامة في إيطاليا، لتحصد أفضل ترتيب مصري وعربي وأفريقي في تاريخ البطولة، أما على المستوى القاري، فاز لاعبا وادى دجلة محمد هاني وآدم محمد بلقب البطولة الأفريقية للشطرنج للناشئين.

أبطال رياضيين اكتشاف المواهب البطولات الكبرى التايكوندو الشطرنج

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