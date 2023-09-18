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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غير قانوني.. الحكومة الإسبانية تعلق على حظر دول بالاتحاد الأوروبي واردات الحبوب الأوكرانية

الحبوب الأوكرانية
الحبوب الأوكرانية

قال وزير الزراعة الإسباني، لويس بلاناس بوشاديس، اليوم الاثنين، إن الحظر الأحادي الجانب من قبل أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على واردات الحبوب الأوكرانية يبدو "غير قانوني" ولكن الأمر متروك للمفوضية الأوروبية للحكم.


وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر عن قيودها الخاصة على واردات الحبوب الأوكرانية، يوم الجمعة، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس الأعضاء في أوروبا الشرقية في أوكرانيا.


واعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر البلدان المجاورة منذ بدء الصراع لأنهم لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.


وقبل قليل، قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، إن أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب فرضهم حظراً على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
 ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كاتشكا، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا ربما ترد أيضا بفرض تدابير على بولندا إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية.
 وأضاف: "سنضطر إلى الرد بفرض إجراءات على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضراوات من بولندا".

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