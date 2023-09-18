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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بـ أرض المعارض | مصر على موعد مع صفقات استثمارية تجارية ضخمة

صدى البلد

عقد المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع وفد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد برئاسة كنايو اواني، نائب رئيس البنك.

تناول اللقاء الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة لفعاليات النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية والذى ينظمه البنك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارة الأفريقية، وذلك خلال الفترة من 9-15 نوفمبر المقبل بمركز مصر للمعارض، الذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة 75 دولة و1600 عارض وعقد صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض عدداً من الترتيبات النهائية الخاصة بالمعرض والتى تضمنت ترتيبات الافتتاح وتوقيع اتفاق الاستضافة فضلا عن الترويج للمعرض داخل وخارج مصر، مشيراً إلى أن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية.

وأوضح سمير أن المعرض يمثل فرصة متميزة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الهادفة لتحقيق التكامل الصناعى والاستثمارى بقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة هامة لعرض السلع والخدمات وإتاحة المعلومات التجارية والاستثمارية بالدول الافريقية.

ونوه سمير إلى أن استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلاً عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، لافتاً إلى أن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.

وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من المعرض فى مواجهة التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من امكانات ومقومات القارة السمراء وتوفير احتياجات القارة من خلال تعزيز معدلات التبادل التجاري البيني.

ومن جانبها أعربت السيدة / كنايو اواني، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد عن ثقة البنك في نجاح الحكومة المصرية فى استضافة المعرض الافريقي الثالث للتجارة البينية وبما يعكس مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدة أن مصر مؤهلة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المعرض لا سيما فى ظل امتلاكها لكافة الامكانات والمقومات التجارية والاستثمارية للاستفادة من الفرص التى سيتيحها المعرض فى مجالي التجارة والاستثمار مع مختلف دول القارة الإفريقية.

وأضافت أن المعرض يتضمن فى نسخته المقبلة معرض للتجارة عبر منصات وأجنحة الدول والشركات المشاركة، ومنتدى للتجارة والاستثمار ومنصة اقتصاد افريقيا الإبداعى بالإضافة إلى "أيام الدول" والتى ستعرض الفرص الاستثمارية بالدول المشاركة، فضلاً عن المعرض الافريقي الافتراضى إلى جانب منصة افريقيا للسيارات.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اتفاقية التجارة الحرة الاتحاد الافريقي الاستعدادات النهائية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد التكامل الاقتصادي القاري

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