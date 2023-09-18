حزب إراد جيل يعلن دعمه لترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن حزب إرادة جيل وبإجماع من قياداته وأعضائه يدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار مصر أمنيا والحفاظ عليها على المستوى الإقليمي والدولي .

وقال رئيس حزب إرادة جيل أن قرار الحزب يستند إلى النبض الشعبي الكبير الذي يطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار من اجل المصريين وحاجة مصر إلى استمراره لما حققه من إنجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وذكر النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ان الحزب يوجه هذا النداء لرئيس عبد الفتاح السيسي ونحن على ثقة بأن الرئيس سوف يستجيب لاستكمال مسيرة قيادة مصر والعبور بها إلى الجمهورية الجديدة ولصالح المواطن المصري .