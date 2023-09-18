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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمرات وندوات علمية | بروتوكول بين صحة السويس وكلية العلاج الطبيعي بالجامعة

كلية علاج طبيعي السويس
كلية علاج طبيعي السويس

شهدت جامعة السويس  توقيع بروتوكول تعاون بين كلية العلاج الطبيعي بالجامعة ومديرية الشؤون الصحية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي حسين عطا رئيس الجامعة والدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس و والدكتورة أماني رأفت محمد عميد كلية العلاج الطبيعي.

وجهت «رشدي » خالص الشكر لرئيس جامعة السويس وعميد كلية العلاج الطبيعي، مشيرة إلي ضرورة التعاون والعمل المشترك   بين القطاع الصحي و جامعة  السويس.

يثمر هذا التعاون وفقًا لبنود البروتوكول إقامة مؤتمرات وورش عمل وندوات علمية لكل قسم من أقسام العلاج الطبيعى للمتدربين طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والخريجين وذلك بالتنسيق بين الجهتين ، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة والسكان بشأن تعزيز الشراكة والتعاون المستمر بين «صحة السويس» و «جامعة السويس» بما يدعم الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين في إطار مجال الرعايه الصحيه والتعليم الطبي ، وجاء هذا التعاون مع جامعة السويس في سياق البروتوكول المعمول به مع الجامعه والمديرية .

 

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