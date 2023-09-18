عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يكرم المشاركين في ملتقى الفنون التشكيلية

محافظ السويس
محافظ السويس

نظمت محافظة السويس حفلا بقاعة المؤتمرات بديوان المحافظة لتكريم الفنانين المشاركين بملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية. 

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتكريم المشاركين بحضور الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والدكتور ايهاب السيد شحاتة عميد كلية التربية، والدكتورة أسماء شاهين رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة السويس وعدد من طلاب القسم، بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 تم تنظيم الملتقى الأول للفنون التشكيلية من قبل مؤسسة الفن والحياة بممشى أهل السويس بمشاركة ٣٥ فنان من مختلف محافظات مصر برئاسة الفنان مصطفى غنيم.

أعضاء مجلسى النواب والشيوخ التربية الفنية أهل السويس اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تكريم الفنانين رئيس جامعة السويس رئيس قسم التربية الفنية قسم التربية الفنية محافظة السويس محافظات مصر مجلسي النواب والشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

“شاي” و"خناقة"| ماذا يحدث في الأهلي؟.. الشناوي وعاشور حديث الساعة.. أزمة دوري السوبر.. وراع جديد

نقل جلسات مستأنف العياط من الجيزة الابتدائية للمحكمة الجزئية

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

موضوعات متعلقة

مؤتمرات وندوات علمية | بروتوكول بين صحة السويس وكلية العلاج الطبيعي بالجامعة

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق القطامية العين السخنة

تداول 9 آلاف طن و467 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

تداول 8 آلاف و630 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وصول 330 سيارة بوزن 660 طن لميناء بورتوفيق

وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا

محافظة السويس تستعد للاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

توزيع 15 كرسي كهربائي لذوي الهمم بالسويس

ترشيحاتنا

هل أخلاق النبي كانت مكتسبة؟ مركز الأزهر للفتوى يجيب

قدمت تنازلات.. ضحية الابتزاز تكشف كواليس تهديدها بفيديوهات وصور خاصة

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

عقوبات جديدة وإطلاق سراح المعتقلين .. تفاصيل صفقة إيران وأمريكا

بحضور النخبة .. السفير التركي بالقاهرة يحتفل بالذكرى 500 لتأسيس السلك الدبلوماسي|صور

اتحاد الكرة يحسم موقف الزمالك من المشاركة ببطولة سوبر الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض الأفلام بالتزامن في القاهرة.. تفاصيل الدورة 6 من مهرجان الجونة

مأساة 6 شباب.. تطوعوا أسبوعا لإنقاذ الضحايا فابتلعتهم درنة الليبية

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

طفلة تبكي فوق قبر أمها بليبيا.. حقيقة فيديو منتشر على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ