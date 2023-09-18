محافظ السويس يكرم المشاركين في ملتقى الفنون التشكيلية

نظمت محافظة السويس حفلا بقاعة المؤتمرات بديوان المحافظة لتكريم الفنانين المشاركين بملتقى السويس الأول للفنون التشكيلية.

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بتكريم المشاركين بحضور الدكتور علي حسين عطا رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، والدكتور ايهاب السيد شحاتة عميد كلية التربية، والدكتورة أسماء شاهين رئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية بجامعة السويس وعدد من طلاب القسم، بمشاركة القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تم تنظيم الملتقى الأول للفنون التشكيلية من قبل مؤسسة الفن والحياة بممشى أهل السويس بمشاركة ٣٥ فنان من مختلف محافظات مصر برئاسة الفنان مصطفى غنيم.