عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تتم إقالته؟.. غضب في الزمالك من أوسوريو بسبب أرتا سولار

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك

حالة من الغضب داخل صفوف الزمالك في الفترة الحالية، خاصة بعد الهزيمة الكبرى التي تعرض لها الفارس الأبيض أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية، في واحدة من الهزائم التي كانت بمثابة كارثة لجماهير القلعة البيضاء، خاصة أن الفريق المنافس للقلعة البيضاء لا يمتلك ما يمتلكه الفارس الأبيض من تاريخ وبطولات وغيره. 

الزمالك يخسر أمام أرتا سولار 

ورصدت قناة "العربية" في تقرير آخر التطورات داخل نادي الزمالك بشأن المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، وإمكانية رحيل المدير الفني عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ضوء موجة الغضب والانتقادات الشديدة للمدرب الكولومبي بين الجماهير في الفترة الحالية. 

وجاء في تقرير القناة، أن غضب كبير داخل صفوف الزمالك بعد الصدمة الجديدة التي تعرض لها الفريق الأبيض بخسارة أولى مباريات الموسم أمام أرتا سولار في الكونفدرالية بهدفين مقابل لا شيء، في هزيمة هي الأولى لأي فريق مصري أمام فريق جيبوتي في التاريخ. 

أوضح التقرير، أنه وفقا لمصدر داخل اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، أن يشن هجومًا حادًا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إذ قال المصدر في تصريحاته إن أوسوريو أدار المباراة بطريقة خاطئة، ولم يحترم الفريق المنافس، معربا عن تعجبه من التغييرات التي أجراها المدير الفني للفريق، وأنه تسبب في هزيمة الزمالك. 

وتحدث محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، أن أوسوريو ساهم في هزيمة الزمالك أمام أرتا سولار بسبب تغيراته الأخيرة داخل الملعب في مباراة الفريق الأخيرة، على الرغم من أن الفريق كان يسير بشكل جيدًا في الشوط الأول من المباراة. 

ويحتاج الزمالك الفوز بمباراة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب التي لم يتحدد موعدها حتى الآن في كأس الكونفدرالية بين الفارس الأبيض ونظيره الجيبوتي. 

ويتساءل البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إمكانية رحيل المدرب الكولومبي أوسوريو عن تدريب نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، خاصة في ضوء حالة الغضب الكبيرة الموجودة من قبل الجماهير، واللجنة الثلاثية من إدارته للمباراة خاصة الأخيرة.

الزمالك ارتا سولار كاس الكونفدرالية أوسوريو نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

ترشيحاتنا

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

بعد افتتاحه.. السفير التركي بالقاهرة يزور مسجد سليمان باشا الخادم بالقلعة

عميد الصحافة الكويتية عن مصر: كذاب أشر من يقول أن حال الأمس أفضل

مساندة المشروعات الصناعية أولوية| خطة وطنية متكاملة لتشجيع القطاع وحوافز من الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ