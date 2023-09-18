الأمواج المرعبة.. مصرع شخص بسبب الطقس السيئ في جنوب أفريقيا | فيديو

شهدت جنوب أفريقيا، موجة جديدة من الطقس السئ الذي تسبب في وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص وأضرار جسيمة، إلى جانب أضرار مادية في بعض المنشآت.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية، أن موجات ضخمة غير عادية مصحوبة برياح عنيفة ضربت المناطق الساحلية الجنوبية والجنوبية الشرقية من جنوب أفريقيا، مما تسبب في وفاة شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص وأضرار جسيمة.

أضافت أن إمرأة مسنة ماتت وأصيب رجل بجروح خلال المد الربيعي الذي بدأ يوم السبت، ودمر المطاعم والمنازل والسيارات على طول الساحل في مقاطعتي كيب الغربية والشرقية في البلاد.

ونقل عن كريج لامبينون، المتحدث باسم المعهد الوطني للإنقاذ البحري، قوله: "ما نفهمه هو أن موجة اخترقت موقف السيارات جرفتها من قدميها، وتوفيت للأسف فيما يبدو أنه حادث متعلق بالطقس".

وأضاف أن "رجلا أصيب أيضا وتم نقله إلى المستشفى، إلى جانب أضرار واسعة النطاق عبر الساحل."

وانتشرت صور ومقاطع فيديو لأمواج عالية تجرف السيارات المتوقفة عبر خليج جوردون، خارج العاصمة التشريعية كيب تاون، أو تتسبب في تدمير المطاعم المطلة على البحر، على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية منذ يوم السبت.