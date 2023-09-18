الخارجية السودانية تكشف تفاصيل تدمير الميليشيا المتمردة لمؤسسات البلاد الاقتصادية

مخطط ممنهج..

نددت وزارة الخارجية استمرار مليشيا الدعم السريع المتمردة جرائمها باستهداف مقومات الدولة وتدمير العاصمة اليومية بعد هزيمتها في ميادين القتال، وقالت الخارجية في بيان صحفي لها اليوم إن المليشيا المتمردة ارتكبت سلسلة من الحرائق لعدد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية بممارسة تدمير ممنهج لمقومات الدولة ومؤسساتها الاقتصادية.

وبحسب ما جاء بوكالة الأنباء السودانية، فقد نشرت نص البيان الصحفي وجاء فيه: تواصل المليشيا المتمردة جرائمها الإرهابية المنكرة التي تستهدف القضاء على مقومات الدولة في البلاد، وبعد هزيمتها في ميادين، لجأت المليشيا المتمردة خلال اليومين الماضيين لعمليات التخريب والحرائق في إطار حملتها الشريرة والممنهجة لتدمير العاصمة القومية، و ارتكبت سلسة حرائق استهدفت عددا من المؤسسات الاقتصادية والمباني التجارية الرئيسية والمهمة في البلاد التي تعد من ركائز الاقتصاد الوطني.

تضاف هذه الجريمة الشنيعة لما سبقها من فظائع المليشيا المتمردة مثل التطهير العرقي والإبادة الجماعية في غرب وجنوب دارفور، وجرائم الإغ.تصاب وإختطاف المدنيين وقت.لهم، والتجنيد القسري للأطفال، وطرد سكان العاصمة من منازلهم واحتلالها، ونهب البنوك والأسواق والمصانع وممتلكات المواطنين وسياراتهم، وتدمير الجامعات والمتاحف والمؤسسات الثقافية، وتحويل المستشفيات ودور العبادة إلى ثكنات عسكرية وغيرها من الفظائع، إن المستوى الذي وصلت إليه فظائع المليشيا المتمردة لم يعرف له مثيل حتى على أيدي أسوأ الحركات الإرهابية العابرة للحدود والتي تضافرت جهود الأسرة الدولية للقضاء عليها.

وإذ تناشد وزارة الخارجية المجتمع الدولي حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية وإعلام لإدانة هذه الجرائم البربرية، وتصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، فإنها تؤكد قدرة الشعب السوداني وقواته المسلحة على هزيمة مخطط تدمير الدولة السودانية، واستعادة مؤسساتها بأفضل مما كانت عليه وذلك بعون الأشقاء والأصدقاء.