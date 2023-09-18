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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مقرر لجنة الاستثمار: اهتمام الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطني مسئولية كبيرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال زيارته لمحافظة بني سويف وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، والتى وجهها أمام الحاضرين عن الحوار الوطنى، واستجابته الفورية لما توافقت عليه القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني.

وأكد "صبري"، في تصريحات صحفية له اليوم، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للحوار الوطني وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، مشيرا إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بمخرجات الحوار الوطني يمنحنا الثقة أكثر للعمل أكثر لرفع التوصيات لإفادة الدولة والمواطن، لافتا إلى أنها مسئولية كبيرة على عاتق كل القائمين عليه، وتابع: الرئيس السيسي منحنا ثقة طالما المصريون على قلب رجل واحد وهدفهم هو إعلاء مصلحة الوطن.

وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني: لدينا أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والجميع يعي أنها عالمية وليست محلية، والدولة لم تكن سبباً فيها ولكنها ظروف عالمية، مشيرا إلى أن الشعب المصري بوحدته وبوقوفه دائما خلف القيادة السياسية قادر علي تخطي تلك الأزمة، مؤكداً: تخطينا جزء كبير منها، والأزمة الاقتصادية ستصبح ماضيا قريبا لأننا قادرون على عبورها.

وأضاف الدكتور سمير صبري، أن مخرجات الحوار الوطني هى استكمال للدور الذي قامت به أجهزة الدولة ولكن بفكر جديد وهو الاستماع لكل الآراء والتيارات السياسية وبناء جسور ثقة وانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع ومشاركة كل أطياف المجتمع المصري.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، أن الحوار الوطني لديه هدف واحد وهو الوطن، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الحوار، لافتا إلى استجابته الفورية لمخرجات الحوار الوطني بعد حصول التوافق عليها بشكل كامل، واتفاقنا علي إعلاء مصلحة الوطن.

وتابع:"هدفنا واحد وآراؤنا متنوعة، وهناك اختلافات في الرأي ولكن لا تفسد للوطن قضية"، مشيرا إلى أن هناك مساحات واسعة من الاتفاق ولذلك المخرجات تخرج بصورة قيمة.

الحوار الوطني سمير صبري السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

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