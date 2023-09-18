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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفأجاة سارة لجماهير الزمالك في مباراة أرتا سولار بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن مفأجاة سارة لجماهير الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : خاص.. موافقة مبدئية على زيادة عدد جماهير الزمالك في لقاء الإياب أمام أرتا سولار.

ورصدت قناة "العربية" في تقرير آخر التطورات داخل نادي الزمالك بشأن المدير الفني خوان كارلوس أوسوريو، بعد الهزيمة أمام نادي أرتا سولار الجيبوتي، وإمكانية رحيل المدير الفني عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ضوء موجة الغضب والانتقادات الشديدة للمدرب الكولومبي بين الجماهير في الفترة الحالية.

 

وجاء في تقرير القناة، أن غضب كبير داخل صفوف الزمالك بعد الصدمة الجديدة التي تعرض لها الفريق الأبيض بخسارة أولى مباريات الموسم أمام أرتا سولار في الكونفدرالية بهدفين مقابل لا شيء، في هزيمة هي الأولى لأي فريق مصري أمام فريق جيبوتي في التاريخ.

 

أوضح التقرير، أنه وفقا لمصدر داخل اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك، أن يشن هجومًا حادًا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، إذ قال المصدر في تصريحاته إن أوسوريو أدار المباراة بطريقة خاطئة، ولم يحترم الفريق المنافس، معربا عن تعجبه من التغييرات التي أجراها المدير الفني للفريق، وأنه تسبب في هزيمة الزمالك.

 

وتحدث محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، أن أوسوريو ساهم في هزيمة الزمالك أمام أرتا سولار بسبب تغيراته الأخيرة داخل الملعب في مباراة الفريق الأخيرة، على الرغم من أن الفريق كان يسير بشكل جيدًا في الشوط الأول من المباراة.

 

ويحتاج الزمالك الفوز بمباراة ثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب التي لم يتحدد موعدها حتى الآن في كأس الكونفدرالية بين الفارس الأبيض ونظيره الجيبوتي.

 

ويتساءل البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إمكانية رحيل المدرب الكولومبي أوسوريو عن تدريب نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، خاصة في ضوء حالة الغضب الكبيرة الموجودة من قبل الجماهير، واللجنة الثلاثية من إدارته للمباراة خاصة الأخيرة.

 

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