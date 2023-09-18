شباب الغد قادة المستقبل.. الشعب الجمهوري يختتم أول معسكراته لإعداد القادة

اختتم حزب الشعب الجمهوري أول معسكراته لإعداد القادة ضمن سلسلة من المعسكرات التي ترعاها أمانة الشباب المركزية برئاسة نشأت حتة أمين الأمانة والنائبة ايلاريا سمير والمهندس عمرو عويضة الأمناء المساعدين وذلك بناءً على توصيات المنتدى الأول لحزب الشعب الجمهوري الذي أقيم هذا العام بمحافظة البحر الأحمر .



جاء الحفل الختامي بحضور اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية أمين تنظيم الحزب والنائب مجدي الوليلي أمين الحزب بمحافظة الإسكندرية بالإضافة إلى مصطفى درويش أمين تنظيم الحزب بمحافظة الإسكندرية و دعدد من قيادات الحزب بالمحافظة ونشأت حتة والمهندس عمرو عويضة .

وبدأ الحفل بعرض عدد من الشباب لمسيرة الحزب خلال الـ ١١ عامًا الماضية تحت عنوان " حكاية حلم ".

وتلا ذلك عرض توصيات المعسكر والتي تضمنت تكرار هذه المعسكرات خلال فصلي الصيف والشتاء لزيادة عدد المشاركين من الشباب.

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وتخلل الحفل الذي قام بالكامل على رؤية ومجهود الشباب عددًا من الفقرات التي تبرز المواهب المختلفة لقادة الغد ،فيما تكريم القائد والقائدة المثالية للمعسكر ،وتوجيه رسالة قوية من أمانة الشباب المركزية ممثلة في نشأت حتة والمهندس عمرو عويضة للشباب مؤكدين على دعمهم الدائم لكافة أمانات المحافظات .

كما أشاد اللواء محمد صلاح ابو هميلة بالمستوى المتميز للمشاركين بالمعسكر، مقدمًا الشكر لهم على التزامهم للخروج بصورة مشرفة تليق باسم حزب الشعب الجمهوري، مؤكدا على أهمية معسكر إعداد القادة فى الاهتمام بالشباب من خلال صقل مهارات الشباب ،وتكوين شخصيتهم، والعمل على خلق جيل جديد من رواد الشباب، ودعم الإبداع والمبدعين من الشباب.

وقام اللواء محمد صلاح ابو هميلة، بتقديم محاضرة للشباب ألقى فيها الضوء على دور المجالس النيابية والفرق بين السلطات وما هي الأدوات الرقابية بمجلس النواب.

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كما قدم كل من الأمين العام والأمين العام المساعد الشكر لفريق التنظيم ومدربي المعسكر كونهم يمثلون قيادات شابة تحمل الراية وتنقل رسالة الحزب وقياداته لأقرانهم من الشباب .

وخلال كلمته للشباب أكد أحمد الألفي على أهمية هذا اللقاء الذي يعد خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد قادر على التطوير، يحمل على عاتقه آمال وتطلعات وطننا الحبيب مصر، مضيفًا أن تنفيذ توصيات المعسكر تأتي على رأس الأولويات لأنها تعكس رؤية شباب الحزب وقادة المستقبل.

والجدير بالذكر، أنه تم انعقاد المعسكر خلال الفترة من ١٥ : ١٨ سبتمبر الجاري بالاسكندرية عروس البحر الأبيض وبحضور ممثلي أمانات الشباب بمحافظات "الاسكندرية، مطروح ، الغربية ، المنوفية ، البحيرة ، الفيوم، كفر الشيخ ، الجيزة ".

واختتم اليوم بتوزيع شهادات المشاركة وعدد من الدروع المقدمة من أمانة الشباب المركزية لقيادات الحزب .