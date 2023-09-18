لا يدرك واقع الأمر..الكرملين يعلق على تصريحات شولتس بشأن المفاوضات الروسية الأوكرانية

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد أن ألمانيا لا تدرك واقع الأمر.

وقال بيسكوف: "هذه ليست مطالب شولتس، بل ما يفكر به شولتس. هذه الأفكار تكاد تشير إلى أن الجانب الألماني لا يتفهم واقع الأمر”.

وأمس، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن شرط بدء محادثات السلام بين موسكو وكييف هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف شولتس، في المؤتمر الفيدرالي لنقابة “فيردي” العمالية، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا: "الشرط هو أن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سحب القوات.. وهذا شرط المفاوضات".

ووصف المستشار الألماني الدعوات لإجراء محادثات سلام بأنها "ساخرة".

وأضاف: “هذه تصريحات ساخرة للغاية، تقول لدولة توجد على أراضيها دبابات من دولة أخرى أن تتفاوض ولا تدافع عن نفسها”.