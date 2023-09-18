النائب عماد خليل: كل تجمع عمراني جديد في مصر يشهد بناء مسجد وكنيسة

أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الفترة من عام 2011 وحتى حكم جماعة الإخوان الإرهابية شهدت هجوما غير محدود على الأقباط، فضلا عن شروط عديدة تمنع بناء الكنائس.

النائب عماد خليل يتحدث عن بناء الكنائس في مصر

وأضاف "خليل"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي شهدت مصر في عهده بناء للكنائس أكثر مما تم بناؤه خلال 60 عاما كاملة، إذ أن كل تجمع عمراني جديد، يشهد بناء مسجد وكنيسة، ومع كل تجمع عمراني يسأل عن المسجد والكنيسة.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى بني سويف وتحديدًا إلى قرية سدس الأمراء هي الزيارة الثالثة له، إذ أنه تمت رؤية أول هاتف مصنوع في مصر كان في بني سويف كجزء من توطين الصناعات.