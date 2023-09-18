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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حرفتك صنعتك.. 20 شابا وفتاة يشاركون في ورشة «الأركت» بكفر الشيخ| صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورش الحرفية ضمن مبادرة "حرفتك صنعتك" بمراكز الشباب، وبمركز شباب الصافية التابع لإدارة شباب دسوق وبمشاركة 20 من أعضاء أندية الفتاة والتطوع، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب "الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الوزارة تقدم حزمة من البرامج التدريبية في الأعمال اليدوية والحرفية بهدف إعداد الشباب والشابات لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي فرضت على دول العالم.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن ورشة العمل التي قدمها عبد المولى مصطفى تناولت تعريف المشاركين بفنون الأركت وما هي الأدوات والخامات وكيفية استخدام أدوات التصنيع والتصميم بالخشب لإنتاج أعمال فنية بإشراف نجوى صلاح وكيل الوزارة وبإشراف تنفيذي مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، تنفيذ غادة راشد مسؤول أندية الفتاة بالمديرية وباسم سعيد منسق أندية التطوع متابعة تنفيذ محمد مرسي مدير إدارة شباب دسوق.

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