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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فاصلة.. أول برنامج تدريبي لتأهيل المقبلين على التقاعد بالجهاز الإداري بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلق مركز استدامة للتدريب والتطوير التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ، برنامج يحمل عنوان "فاصلة" لدعم وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة من المقبلين على التقاعد وذلك في بادرة للمحافظة في هذا الشأن، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، ووفق خطط المحافظة لدعم الفئات الوظيفية المختلفة بالبرامج التدريبية الأكثر ملاءمة.

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على أهمية البرنامج كونه موجه لفئة متفردة من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة اتسمت بالعطاء الوظيفي والمهني على مدار سنوات العمل الحكومي ووجب على المحافظة تقديم الشكر لهم على المسيرة المهنية مع التأكيد على اعتزاز المؤسسة بمسيرتهم المهنية وحثهم على نقل الخبرات والمعرفة للأجيال اللاحقة من العاملين بالمؤسسة.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أن البرنامج يساهم في تعزيز قيمة الولاء المؤسسي وقيام المؤسسة بدورها في دعم تلك الفئات بالتوجيه والإرشاد لا سيما أنهم مقبلون على مراحل اجتماعية ونفسية جديدة تحتاج إلى رسائل طمأنة وتقدير لما بذلوا من جهد على مدار سنوات العمل في الجهاز الإداري.

ومن جانبه، أكد كريم السماحي، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، أن "فاصلة" هو أحدث البرامج الحصرية التي صممها المركز خصيصاً وتحمل صفة التفرد في كونه البرنامج الأول من نوعه في المحافظة الذي يقدم للسادة المقبلين على التقاعد في إشارة إلى أهمية الفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن البرنامج صمم بعناية لخدمة الهدف منه وهو الدعم الاجتماعي والاقتصادي بعد انقضاء سنوات الخدمة.

 

وتابع: يشمل البرنامج ثلاثة محاور تدريبية أولها المحور النفسي والإرشادي ثم المحور الاقتصادي وكيفية التعامل مع انخفاض الدخل بعد التقاعد والأفكار الريادية التي تمكنهم من إدارة أعمال ومشروعات صغيرة ومتوسطة بعد التقاعد وأخيراً المحور الديني والتوعوي لإيجابيات سنوات ما بعد انتهاء الخدمة وسبل الاستغلال الأمثل لها والاعتزاز بإتمام الرسالة المهنية على خير وجه.

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