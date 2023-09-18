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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الأتوبيس الطائر» يفاجئ المدارس للاطمئنان على استعدادات العام الجديد بكفر الشيخ

الأتوبيس الطائر
الأتوبيس الطائر

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، متابعة ميدانية من أعضاء المتابعة بالمديرية والأقسام والإدارات المختلفة بالديوان من خلال الأتوبيس الطائر، في جولات مفاجئة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، ولم يعلن وكيل الوزارة عن وجهته لأي الإدارات والمدارس التي سيتابعها، للاطمئنان على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، ووضع الجداول وتوزيع المناهج، ومتابعة العجز والزيادة.

وكان وكيل الوزارة عقد اجتماعاً،  وجه خلاله مديرو الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبه، لمتابعة الاستعدادات بنفسه، ولم يكتف بتلقيه التقارير، فقرر التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع على كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى مدير عام التعليم العام.

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