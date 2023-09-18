كفر الشيخ.. صيانة أكشاك الكهرباء وإصلاح خط مياه وتهذيب الأشجار في بيلا

كلف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية، بالمرور الميداني لمتابعة صيانة أعمدة ومحولات الكهرباء وخطوط المياه وحملات النظافة ورفع الإشغالات ووقص وتهذيب الأشجار بمداخل والشوارع الرئيسية بالمدينة والقري، للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لمركز ومدينة بيلا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكثفت رئاسة مدينة بيلا، أعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع والميادين وجرى تجميع ونقل كميات كبيرة من القمامة من الجمع المنزلى والشوارع ورفع الأتربة والسفوحة من الميادين العامة، ومتابعة النظافة اليومية بأحياء المدينة، بواسطة جهاز النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية، وعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة وإحلال وتجديد كشك المرور ونقل الخلايا الضوئية، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

كما نفذت إدارة التنمية بديوان المجلس، أعمال قص وتهذيب الأشجار ببعض المنشآت الحكومية والمدارس، ومازال العمل والمجهود مستمر من أجل إظهار كافة مدارس مركز ومدينة بيلا بالصورة الجمالية والحضارية المشرفة في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي قري الحوة وحاذق وإبشان، تابع رؤساء القري الثلاثة أعمال النظافة الدورية بنطاق قراهم، والتي شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع ونقلها بمعدات الوحدات المحلية للنقاط الوسيطة، ومتابعة أعمال إصلاح خط المياه بالشارع الرئيسي بقرية إبشان والتأكد من انتهاء الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

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