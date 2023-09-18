وزير التعليم يتفقد معرض مشروعات طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، معرض مشروعات طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ، وذلك على هامش افتتاح المعسكر التدريبى لطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS وذلك بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومشروع قوى عاملة مصر (workforce Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والشركاء المعنيين من قطاعى الأعمال العام والخاص تحت شعار "حلمك حلمنا" وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

كما شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيلما وثائقيا بعنوان " المشوار"، وقصص ملهمة لطلاب المدارس وأولياء الأمور.

وقد تضمنت فعاليات اليوم ، جلسة حوارية مع ممثلى أول خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية حول فكرة المدارس، وأفكار المشروعات، وتقييم تجربة المعسكر فى العام الماضى وتغيير الصورة الذهنية للمجتمع حول التعليم الفنى، والتعلم النشط القائم على الجدارات.

ومن جانبه،أعرب شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمصر عن سعادته بتواجده في هذا الحفل الذي يشهد بداية مرحلة جديدة في حياة الطلاب التعليمية.

وأكد شون جونز أن العالم يتغير، ولا بد أن نتغير معه، إذ أن هناك فجوة كبيرة في المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتلك التجربة الفريدة تحاول أن تعمل على سد هذه الفجوة لإتاحة المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص.

وأشار شون جونز أن أساس الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تقوم على الايمان العميق المشترك بحق كل شخص أن يحصل على فرصة للتعليم الجيد.

وفى كلمته، أعرب جوزيف غانم مدير مشروع قوي عاملة مصر، عن سعادته بافتتاح المعسكر التدريبى اليوم، وهنأ الطلاب لنجاحهم فى اجتياز اختبارات القبول بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS، وأشاد بمستوى المشروعات المتقدمة والمهارات التي يكتسبها الطلاب بتلك المدارس، مضيفا أنه من الصعوبة تغيير العقلية الاجتماعية والمفاهيم الاجتماعية، ولكن الطلاب هم الأداة الهامة فى إحداث هذا التغيير.

كما وجه الشكر لوزير التربية والتعليم لدعمه المستمر والشركاء من القطاع الخاص، الذين آمنوا بالفكرة ودعم هذا النوع من المدارس.

ومن جانبه، أكد محمد فوزى نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، خلال كلمته، أن فكرة المعسكر هى تعلم الثقافة من خلال فريق العمل، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الطلاب بجدارة وانتقائهم بعناية شديدة وتدريبهم على أعلى مستوى ومرورهم بمرحلة صعبة من الاختبارات التي تقيس الميول والقدرات النفسية، وأن بعض التخصصات يتم تدريبهم بالمصنع وبيئة المحاكاة.

واستعرض محمد فوزى إجراءات القبول بتلك المدارس، والبنية التحتية، والهدف من الشراكة، والمناهج المرقمنة، وكيفية اختيار وتدريب المعلمين، والإدارة المدرسية، والأنشطة المختلفة لاكتساب المهارات.

معرض مشروعات طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

معرض مشروعات طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية