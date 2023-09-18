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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يستخدمه الأطفال والبالغين.. هيئة الدواء تحذر من دواء كحة شهير| ما هو؟

دواء كحة
دواء كحة

طالبت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية، من العبوات المغشوشة والمقلّدة من دواء كحة شهير، محذرة من أضراره.

وعادة ما تحذر هيئة الدواء المصرية، من انتشار أدوية «غير مطابقة للمواصفات» من وقت لآخر، وسط جهود حكومية لتنفيذ «حملات تفتيشية» على الصيدليات. 

وتتخوف الحكومة من احتواء سوق الدواء المصرية على أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية، وإذا لم تؤدِ هذه الأدوية إلى الوفاة، كما في حالة المضادات الحيوية، فإنها ستؤدي إلى مشكلات صحية أخرى.

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عبوات مغشوشة لعلاج السعال.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

احذروا هذا الدواء 

 دواء الحكة التي حذرت منه هيئة الدواء المصرية هو عقار  "BRONCHICUM ELIXIR"، حيث أكدت الهيئة في منشور حمل رقم 22 لسنة 2023، إن التشغيلة المغشوشة تحمل رقم: CEG077 - CEG053، من إنتاج شركة سانوفي.

وبرونشيكوم إلكسير هو شراب يستخدم في حالات السعال للبالغين والأطفال أكبر من 4 سنوات، كما يعالج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الجيوب الأنفية.

وأوضحت هيئة الدواء، طرق التمييز بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة والمقلّدة من العقار، ومن بينها شكل العبوات من حيث الكارتون الخارجي، والزجاجة الداخلية، مشددة على أنه في حال وجود شكوى يرجى الرجوع للصيدلي للتأكد من العبوة، أو الاتصال على الخط الساخن 15301، أو الموقع الإليكتروني للهيئة.

أدوية أخرى غير مطابقة للمواصفات 

وسبق وحذرت هيئة الدواء في المنشور رقم 17 لسنة 2023، من عبوات مقلدة من مستحضر "Tavanic 500 mg tablet"، للتشغيلة رقم "CEG014"، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويعتبر الدواء من المضادات الحيوية التي يصفها أطباء المسالك البولية لعلاج التهاب البروستاتا، كما يستخدم أيضاً في علاج العدوى التي تصيب الجهاز التناسلي، وجرثومة المعدة.

وفي المنشور رقم 18 لسنة 2023، حذرت هيئة الدواء أيضا، من العبوات المقلدة من مستحضر "Oxyprogest Vial" من تصنيع شركة أكديما، للتشغيلة رقم "23301002"، ووجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة.

ويستخدم الدواء كإحدى وسائل منع الحمل الهرمونية، إضافة لعلاج لبنزيف الرحمي غير الطبيعي، وسرطان بطانة الرحم.

وقالت الهيئة إنه يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضرات، بناء على شكل العبوة والوجه الجانبي لها، والشرط الداخلي للدواء.

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