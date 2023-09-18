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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع واشنطن: كان عملا إنسانيا

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأثنين، على إتمام صفقة تبادل الأسري مع إيران والتي تم من خلالها الإفراج عن 5 مواطنين أمريكيين في السجون الإيرانية، مقابل الإفراج عن 5 مواطنين إيرانيين في واشنطن و6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحتجزة.

وقال الرئيس الإيراني، إن إطلاق سراح الـ 5 أمريكيين مزدوجي الجنسية كان عملا إنسانيا بحتا، مشيرا إلى أنه من الممكن القيام بإجراءات إنسانية أخرى في المستقبل بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، وصول 5 مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في إيران إلى أرض الوطن، بعد صفقة لتبادل الأسري بين واشنطن وطهران.

وقال الرئيس الأمريكي، إن الـ 5 أمريكيين أبرياء الذين كانوا قد سجنوا في إيران عادوا أخيرا للوطن.

وتقدم بايدن بالشكر الخاص لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وسلطان عمان هيثم بن طارق اللذان ساعدا في تسهيل اتفاق تبادل السجناء مع طهران.

وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الـ 5 أمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم كجزء من صفقة تبادل أسرى مع إيران غادروا طهران.

والاتفاق الذي تم بوساطة قطرية يعتبر تطورا دبلوماسيا إيجابيا نادرا بين الولايات المتحدة وإيران، ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح الأمريكيين الإيرانيين سياماك نمازي، وعماد شرقي، ومراد طاهباز، واثنين من الأمريكيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

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