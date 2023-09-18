أيمن عزب ناعيا أشرف مصيلحي: مع السلامة يا أطهر قلب

نعى الفنان أيمن عزب، صديق عمره الفنان أشرف مصيلحي، عقب وفاته، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 49 عامًا.

وأضاف "عزب"، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة "سي بي سي"، :"أشرف مصيلحي كان طيبا وطاهر القلب، وبارا بأهله وأسرته والعاملين معه، وزملائه، وكان في مقامه كبير".

يراعي الجميع في علاقته

وقال "اشتغلت مع أشرف مصيلحي في مسلسل رأي عام 2008، وصداقتنا عائلية وأسرية.. صديق عمري بقوله مع السلامة يا أطهر قلب.. أجرى عملية جراحية خطيرة ولم يخبر أحد، ويراعي الجميع في علاقته.. الله يرحمه ويحسن إليه".