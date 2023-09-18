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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إصابته بمرض السرطان كانت شرسة.. إلهام شاهين تنعي أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة

الفنان إلهام شاهين
الفنان إلهام شاهين

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أتقدم بالعزاء لكل الأسرة الفنية في وفاة الفنان أشرف مصيلحي، مشيرا إلى أن الجميع كان في حالة حزن لرحيله المفاجئ، رغم صغر سنه، حيث كان يبلغ من العمر 49 عاما فقط.

 

وقالت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أشرف مصيلحي، كان شخص رياضي، ويحافظ على صحته، مؤكدا أن إصابته بمرض السرطان كانت شرسة، حيث قام بأجراء عمليتين جراحيتين.

 

وتابعت الفنانة إلهام شاهين، أنه لم نتوقع أن تتدهور الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي، مؤكدا أن زوجته وأولاده في حالة صدمة بعد وفاته.

 

 صلاة الجنازة اليوم.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن أشرف الصيفي كان يرغب في عدم إبلاغ مرضه، مؤكدا أن محبيه  كانوا بأعداد كبيرة خلال صلاة الجنازة اليوم.

أشرف مصيلحي مرض السرطان الحالة الصحية صدمة برنامج “مساء دي أم سي

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