عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. اجتهد أكثر وادخر للمستقبل

برج العذراء
برج العذراء

 


برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

 

برج العذراء اليوم الثلاثاء 19سبتمبر 2023:


مولود برج العذراء شخصيته طيبة جدًا، إنسان حنون للغاية يعطى بدون مقابل ويسعد بساعدة الأخرين، ولا يعرف الحقد ولا الكذب.
كما يعشق النجاح ويسعى إليه، تجده صبور على الصعاب ويعتمد عليه في الأمور الحياتية والمهنية، ولكنه لا يثق في الأخرين بسهولة.

مشاهير برج العذراء:
ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي.

توقعات حظك اليوم برج العذراء مهنيا:

حاول أن تعمل كثيراً وتجتهد أكثر وأن تنفذ كل الخطط التى وضعتها لنفسك حتى تتخلص من أى مشاكل فى مجال عملك، عليك بالاجتهاد.

 

توقعات برج العذراء اليوم ماليا:

تنصحك توقعات برج العذراء لهذا اليوم بتوخي الحذر في أموالك وتجنب القيام بعمليات شراء أو استثمارات متهورة لأنها قد لا تحقق النتيجة المرجوة ، وركز على الأهداف طويلة المدى وادخر المال للمستقبل ، وتجنب إقراض الأموال لأنها قد تؤدي إلى تعقيدات في العلاقات.

 

توقعات برج العذراء اليوم عاطفيا:

الحياة العاطفية ستزدهر كثيراً طوال الفترات القادمة وستشعر أنك وجدت حب العمر الذى طالما حلمت به، لذلك يجب أن تكون هادئ وتتعامل بحكمة .

 

توقعات برج العذراء اليوم صحيا:

لا تفكر في ما يعكر مزاجك، الحالة النفسية السيئة تبعدك عن جمال الحياة والاستمتاع بها، غير نظام حياتك وانظر خارج الصندوق.

 

توقعات برج العذراء حظك اليوم خلال الفتره المقبله:

انظر للحياة الإيجابية هذا أفضل بكثير، ولا تستعجل في الأمور واستخدم الدقة في أي شيء تفعله. قد يحتاج الأمر منك إلى تركيز وعمل دائم، ولكن في النهاية سيكون الأمر أفضل .

برج العذراء برج العذراء حظك اليوم برج العذراء وتوقعات الأبراج برج العذراء وحظك اليوم ماليا برج العذراء وحظك اليوم عاطفيا الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من طلخا إلى المالديف| حكاية فرح المنصورة الأسطوري الذي تكلف 12 مليون جنيه.. وأول تعليق من العريس

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

مين العريس والعروسة| قصة الفرح الأسطوري في طلخا..استمر 11 ساعة وأحياه نجوم العرب

أول صورة من حفل زفاف محمود حجازي ورنا زًروق في أمريكا

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي يوناني| خاص

مستشار المالية يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

شاهد.. هدية بن زايد إلى الرئيس السيسي خلال زيارته للإمارات

موضوعات متعلقة

طعم مغربي مميز.. طريقة عمل مولتن الكنافة في البيت

من المطبخ الأمريكي .. طريقة عمل كيكة الآيس كريم بالكرز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟.. فوائد مذهلة

لمتبعي الرجيم..طريقة عمل باذنجان مشوي مع جبن البارميزان

محبب لدى الأطفال.. احذر.. نوع من الجبن يسبب أمراضا خطيرة

أسباب غير متوقعة تؤدي إلى تعفن الزبدة وحكم استخدامها في هذه الحالة

رغم طعمه اللذيذ.. نوع من حلوى المولد يسبب الإفراط في تناوله أضرارا خطيرة

سهلة الهضم ومضادة للأكسدة.. طريقة عمل حلي كاسات الفواكه

ترشيحاتنا

هل يجوز تقديم الصغار للإمامة لتشجيعهم على الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

سامح شكري يعزي المغرب وليبيا: كامل الدعم من مصر للأشقاء في محنتهم

فتح الله: الفوز على البنك الأهلي بداية قوية.. وهدفنا التواجد بمركز جيد

لا يسمع ولا يتكلم ولكن يقرأ القرآن بطريقة رائعة.. «عبدالكريم» يدهش عمرو الليثي

تخفيضات كبيرة.. أسعار اللحوم وحلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

إعلامي يكشف آخر تطورات أزمة زيزو مع الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب دراسته.. أصغر حلاق في مصر يبهر الجميع بمهارته.. فيديو

حنة شيماء.. فتيات يثرن الجدل بتصرف غريب في حفلة التخرج

قبلة رومانسية.. محمود حجازي ينشر صورا جديدة من حفل زفافه بأمريكا

ساعد نفسه بنفسه..منشار كاد أن يتسبب في كارثة صحية لبريطاني

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ