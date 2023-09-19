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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. اتبع نظاما غذائيا

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

 

السرطان اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طيبة القلب والحرص على مساعدة الآخرين، وحب العمل كما يعمل طوال الوقت على حماية عائلته من أي خطر.

كما يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها التردد في اتخاذ القرارات والخوف من الوحدة والمزاجية التي تجعله شخصية غير مفهومة لمن لا يعرفه، كما يميل للعيش في الخيال لفترة من الوقت.

مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا:

تحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في اتخاذ أي قرار قبل دراسته بعناية شديدة، كما عليك بتطوير مهاراتك طوال الوقت حتى تصل لما تحلم به في حياتك المهنية.


برج السرطان اليوم ماليا:

الأمور المالية تبدو جيدة هذا اليوم لبرج السرطان ، وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته ، لذا احرص على نفقاتك ، هناك إمكانية لمصدر جديد للدخل ، لذا ابق عينيك مفتوحتين لأي فرص جديدة قد تأتي إليك.


برج السرطان حظك اليوم عاطفيا:

حاول أن تنسى أمر الحبيب السابق، حتى تستطيع المضي قدماً في حياتك، لأنك بذلك تترك نفسك فريسة لليأس والإحباط طوال الوقت، لذلك عليك أن تغلق هذه الصفحة وتنسى أمره.


برج السرطان حظك اليوم صحيا:


مارس التمارين الرياضية بشكل يومى ولا تفرط في تناول الحلوى حتى لا تصاب بالسمنة مع مرور الوقت، كما عليك باتباع نظام غذائى لإنقاص وزنك الزائد الذى عانيت منه الفترة الماضية.

 

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يتحكم في انفعالاته حتى لا ينفعل على من حوله، كما عليه أن يعمل على تحسين علاقته بالجميع حتى يعيش حياة هادئة مستقرة.

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