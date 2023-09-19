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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

احتجاج المزارعين في بلغاريا على المنتجات الأوكرانية

القمح
القمح

احتج المزارعون في بلغاريا، اليوم الإثنين، بعد أن رفعت الحكومة الحظر المفروض على المنتجات الغذائية القادمة من أوكرانيا.

وشدد المزارعون على أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إغراق السوق، ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمزارعين المحليين.

وفي وقت سابق، قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، إن كييف دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي فرضته على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال كاتشكا، إن “القيود الانتقامية الأحادية الجانب مطروحة أيضًا على الطاولة… أوكرانيا قد تحظر على وجه الخصوص استيراد الفواكه والخضروات من بولندا، لأن وارسو لم تحافظ على القيود السابقة فحسب، بل أضافت أيضًا قيودًا جديدة”.

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وفي مايو، أقنعت الدول الثلاث بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية من أسواقها المحلية. وانتهى العمل بهذا الإجراء يوم الجمعة الماضي، لكن ثلاثة من أصل خمسة أعادت فرض إجراءات الحماية المحلية.

وقامت بولندا والمجر بتوسيع قائمتيهما للسلع المحظورة، وهو ما وصفه كاتشكا بأنه “سخيف”.

بلغاريا

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