نوتنجهام فورست يتعادل مع بيرنلي 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز

تعادل نوتنجهام فورست مع ضيفه بيرنلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم/ الاثنين/ على ملعب سيتي جراوند في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم بيرنلي في الدقيقة 41 عن طريق زكي امدوني، وعادل كالوم هودسون اودوي النتيجة لنوتنجهام في الدقيقة 61، وتعرض لايل فوستر مهاجم بيرنلي للطرد في الدقيقة 90.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع وبفارق الأهداف عن كل من كريستال بالاس صاحب المركز العاشر وعن فولهام صاحب المركز الحادي عشر، بينما حصد بيرنلي نقطته الأولى هذا الموسم ليتواجد في المركز التاسع عشر وبفارق الأهداف عن كل من ايفرتون صاحب المركز الثامن وعن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السابع عشر.