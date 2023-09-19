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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجوم الفن في عزاء شقيق محمد فؤاد | صور

محمد فؤاد
محمد فؤاد

انتهى عزاء شقيق الفنان محمد فؤاد، والذي أقيم في مسجد حسين صدقي بالمعادي، مساء أمس الإثنين.

وكان في بداية الحضور، الفنان هاني رمزي، وأسامة منير، ودنيا عبد العزيز وزوجها، وأحمد تهامي، وطارق علام، ومحمد لطفي، والعديد من الفنانين.

جنازة شقيق محمد فؤاد

وشيع جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد، صباح أمس، إلى مثواه الأخير، بعد صلاة الجنازة عليه في مسجد أنس بن مالك بحلوان.

وودع الحضور، شقيق الفنان محمد فؤاد، وسط حضور نجوم الفن والأصدقاء والعامة لمراسم التشييع والجنازة.

ووصل منذ جثمان شقيق الفنان محمد فؤاد إلى مسجد أنس بن مالك بحلوان، للصلاة عليه، بعد صلاة الظهر، وسط حضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء ورجال الفن، حيث خيم الحزن على الحضور كافة.

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شقيق محمد فؤاد محمد فؤاد

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